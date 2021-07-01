Мнение: Гете, давай до свидания!
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Пока из России выгоняли британские и французские НКО https://colonelcassad.livejournal.com/6876840.html, из Белоруссии погнали немцев.
Немцы конечно же ломают комедию, сначала поддерживали попытки государственного переворота в Белоруссии и вводят санкции после провала переворота, а теперь начинают причитать "А нас то за что?"
Разумеется, никакой полной изоляции Белоруссии не будет, потому что мировое сообщество это далеко не только США и их европейские сателлиты.
Между тем. на границе Литвы с Белоруссией.
Заветам Ленура Ислямова и фельдмаршала Семенченко верны!
Умело помогают переориентации транспортных и транзитных потоков на Россию.
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Источник: Colonel Cassad
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