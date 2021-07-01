 

Мнение: Гете, давай до свидания!

01.07.2021, 3:36, Разное
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Пока из России выгоняли британские и французские НКО https://colonelcassad.livejournal.com/6876840.html, из Белоруссии погнали немцев.
Немцы конечно же ломают комедию, сначала поддерживали попытки государственного переворота в Белоруссии и вводят санкции после провала переворота, а теперь начинают причитать "А нас то за что?"
Разумеется, никакой полной изоляции Белоруссии не будет, потому что мировое сообщество это далеко не только США и их европейские сателлиты.

Между тем. на границе Литвы с Белоруссией.

Заветам Ленура Ислямова и фельдмаршала Семенченко верны!
Умело помогают переориентации транспортных и транзитных потоков на Россию.

Источник: Colonel Cassad



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