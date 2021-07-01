 

Чехия вывела войска из Афганистана

01.07.2021, 3:02, Новости дня
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Чехия завершила вывод своих военных из Афганистана, последняя группа прибыла в Прагу, сообщают СМИ.

В воскресенье Афганистан покинули 12 чешских военных, которые прибыли туда в феврале для демонтажа чешской базы в Кабуле. Также они должны были обеспечить «перевозку в республику вооружения, техники и материалов, которые предварительно были оценены на предмет использования в Чехии».

С 2020 года в чешской миссии в Афганистане приняли участие около 11,5 тыс. военных, которые работали в полевом госпитале, занимались химической и биологической охраной, охраняли аэродром в Кабуле. 14 чешских военных погибли. Начальник генштаба Алеш Опата заявил, что «участие в миссии в Афганистане помогло профессионализации армии, придало необходимый практический опыт личному составу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Некоторые страны, в частности Германия и Грузия, уже полностью вывели военных из Афганистана.



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