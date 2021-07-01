Замглавы МИД Чехии отменил поездку в Россию

Из-за ситуации с коронавирусом визит в Россию замминистра иностранных дел Чехии Томаша Крыла отменен, сообщают СМИ.

Крыл собирался обсудить с представителями российской стороны вопросы, касающиеся чешской недвижимости в Москве, а также российских владений в Праге. После ответных шагов РФ на недружественные действия Чехии работа чешского посольства и Чешского дома (культурного центра) оказалась парализована. При этом московская недвижимость Чехии является одной из крупнейших за рубежом. Чешские власти стараются решить проблемы вокруг недвижимости, передает ТАСС со ссылкой на Denikn.

Напомним, минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, включая Россию. 14 мая был опубликован утвержденный правительством РФ перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в РФ не более 19 работников – граждан РФ и третьих стран, а США – ни одного.