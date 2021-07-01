Богомолов позвал трансгендера на роль в спектакле «Вишневый сад»

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что на роль в спектакль «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова пригласили трансгендера Наталью Максимову.

В ходе пресс-конференции в ТАСС Богомолов сказал, что постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Как сообщил Богомолов, «современный театр» заключается в том, что нужно «нравиться зрителям и при этом сохранять себя», необходимо «балансировать между двумя этими векторами», передает РЕН ТВ.

Максимова должна сыграть Любовь Раневскую, пишут «Народные новости».

Максимова стала первой трансгендерной женщиной на обложке журнала Tatler. 46-летняя светская львица раскрыла в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак», что является трансгендером. Несколько лет Максимова была помощницей известной актрисы Ренаты Литвиновой.

Напомним, недавно споры вызвал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком опубликован в соцсетях.