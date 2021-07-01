 

Проблемы есть: Путин объяснил рост цен на продукты

01.07.2021, 2:50, Разное
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Традиционное общение президента с гражданами проходит в этом году без аудитории. Общее число обращений к Путину составило более двух миллионов. Главной темой стала эпидемия коронавируса, которая повлекла за собой массу трудностей. Россиян волнуют льготы на ипотеку и детские выплаты, а также неудовлетворительное состояние дорог и аварийное жилье, инфляция и другие проблемы.

Одним из вопросов стал рост цен на продукты. Путин не стал отрицать, что такие проблемы есть. По словам Владимира Путина, это общемировая тенденция. Такая ситуация наблюдается по всему миру и нашей страны это тоже касается.

“Самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, начале этого. Больше всего вырос сахар, потом – подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания”, – сказал президент.

Президент добавил, что мировые индексы на продукты сейчас отражают самые высокие показатели за десять лет. Но это ситуация временная. Путин отметил, что скоро будет урожай овощей. Президент надеется, что это положительно отразится на ценах на продукты.

Овощи и фрукты производятся пока в недостаточном объеме для удовлетворения внутреннего спроса, заключил президент.



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