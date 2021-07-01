Мнение: Умер военный преступник Рамсфелд

Умер неосужденный военный преступник Дональд Рамсфелд, напрямую ответственный (вместе с другими членами "Банды Чейни") за планирование и развязывание агрессивных войн в Афганистане (откуда американцы выползают только сейчас) и Ираке (откуда американцев до сих пор выгоняют пинками), а также за связанные с этим многочисленные военные преступления.

Своего Нюрнберга и заслуженной петли, в отличие от своих исторических предшественников из Третьего Рейха, он не дождался.

Земля стекловатой паскуде.

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