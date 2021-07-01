Диета, богатая омега-3 кислотами, может облегчить мигрень



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Диета людей в индустриальных странах часто бедна омега-3 и богата омега-6 жирными кислотами. Известно, что эти кислоты в организме становятся предшественниками оксилипинов – молекул, которые могут влиять на головную боль. Оксилипины, которые получаются из омега-3 кислот, могут облегчать ее, а из омега-6 кислот – способствовать усилению. В новом исследовании американские ученые проверили, можно ли облегчить головную боль, изменив баланс омега-кислот в рационе.

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты необходимы организму, но он не может синтезировать их. Поэтому важно, чтобы эти оба типа соединений присутствовали в пище. Они играют роль в работе головного мозга, росте и развитии, обмене веществ, здоровье половой системы и не только.

Для здоровья важно, чтобы в диете было правильное соотношения омега-3 и омега-6 кислот. Первые обладают противовоспалительным действием, а вторые могут способствовать развитию воспаления. В современной западной диете количество омега-6 превосходит количество омега-3 более чем в 10 раз. Ученые предполагают, что их соотношение в диете должно быть 4:1 или 1:1.

Омега-3 кислоты (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую) люди получают преимущественно с морепродуктами – рыбой (рыбьим жиром), крилем и водорослями. Источники омега-6 кислот – семена подсолнечника, соя, сезам, кукурузное масло и другие.

В исследовании приняли участие 182 пациента, их средний возраст был 38 лет. Приступы мигрени возникали у них 5-20 дней в месяц. Участников случайным образом распределили в три группы с различными диетами, после чего за ними наблюдали в течение 16 недель.

Первая группа, контрольная питалась как обычно: в их рационе количество жирных кислот не менялось. В двух других группах количество омега-3 кислот было увеличено в 10 раз – до 1,5 грамм в сутки. Но в одной из них уровень употребления омега-6 кислот остался прежним, а во второй был снижен почти в четыре раза.

В течение исследования участники регулярно заполняли анкеты о том, как головная боль влияет на их жизнь. Частота приступов мигрени фиксировалась в онлайн-дневниках. Ученые предоставляли людям консультации, как точно следовать необходимой диете.

Через 16 недель у людей, которые получали с пищей большее омега-3 кислот, показатели качества жизни немного улучшились по сравнению с контрольной группой. Частота мигреней у участников из этих групп значительно уменьшалась. У людей, которые получали только дополнительные омега-3 кислоты, голова болела в среднем на 1,3 часов в день меньше, количество приступов сократилось на два в месяц. В группе со сниженным количеством омега-6 кислот в рационе эти показатели составили соответственно 1,7 часов в день и четыре приступа в месяц. Также эти участники сообщали о том, что боли стали менее тяжелыми.

Авторы указывают не некоторые ограничения этого исследования. Например, у участников могли быть сложности со строгим соблюдением диеты. Кроме того, неизвестно, распространяются ли выводы исследования на людей других возрастов.

«Исследование дает биологически объяснимую демонстрацию того, что боль может подвергаться лечению целевыми изменениями диеты. В сумме данные говорят о причинных связях омега-6 и омега-3 кислот в регулировании боли и открывают возможности новых подходов контроля хронической боли», пишут ученые в выводах исследования.