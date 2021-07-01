 

Первая партия «Спутника V» прибыла на Маврикий

01.07.2021, 2:06, Новости дня
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Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла на Маврикий, сообщил сотрудник посольства РФ в республике.

«Да, вакцина прибыла», – сообщил он, добавив, что это событие уже имеет большой отклик на Маврикии, передает ТАСС со ссылкой на страницу посольства РФ в Facebook.

В дипмиссии пояснили, что на Маврикий 30 июня прибыла партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 60 тыс. доз. Правительство Маврикия заказало у РФ один млн 250 тыс. доз вакцины с тем, чтобы вакцинировать 625 тыс. граждан островного государства.

Отмечается, что торжественная встреча первой партии российской вакцины прошла в среду в международном аэропорту Маврикия. «Мы благодарны РФ за ту помощь, которая она оказывает народу Маврикия в трудное для него время», – заявил, принимая груз, министр здравоохранения Маврикия Кайлеш Кумар Сингх Джагутпал.

По словам посла Маврикия Чандана Джанки, российская вакцина поможет добиться его стране коллективного иммунитета против коронавируса.

Он также подчеркнул в интервью, вышедшем в среду в газете «Морисьен», что республика входит в число стран, которые официально зарегистрировали у себя вакцину «Спутник V» и будут использовать ее для массовой вакцинации населения.

Помимо этого, Маврикий должен получить от фармацевтической группы Pfizer и компании Johnson & Johnson от Африканского союза еще 100 тыс. доз вакцины в ближайшее время.

На текущий день в республике выявлено 1 852 инфицированных коронавирусом. Умерли 18 человек.

2 июня Минздрав Республики Маврикий одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».



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