Росстат зафиксировал рост реальных зарплат россиян

В январе–апреле 2021 года реальные зарплаты россиян выросли на 2,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В апреле 2021 года реальные зарплаты выросли на 7,8% относительно апреля 2020 года и на 2,5% по сравнению с мартом. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56,614 тыс. рублей (рост на 13,8% в годовом выражении). В январе–апреле номинальные зарплаты выросли на 8,6% в годовом выражении, передает ТАСС.

Сообщается, что уровень безработицы в РФ в мае снизился до 4,9% с 5,2% в апреле. Общий уровень безработицы в РФ приближается к докоронавирусному уровню – марте 2020 года 3,485 млн человек классифицировались как безработные, в мае 2021 года – 3,685 млн человек, передает РИА «Новости».

При этом среднее время поиска работы безработными в РФ в мае 2021 года составило семь месяцев, чаще всего россияне ищут работу по связям – через друзей, родственников и знакомых.

Объем сельхозпроизводства в РФ в январе–мае вырос на 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1 трлн 496,4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию жилья за первые пять месяцев вырос на 28,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 28,8 млн кв. м. Грузооборот транспорта в РФ в январе–мае вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 трлн 326,8 млрд тонно-километров. Объем платных услуг населению в мае составил 853,2 млрд рублей и вырос на 52% в годовом выражении.

Напомним, в 2020 году доходы населения с учетом инфляции снизились на 3%, примерно до 35,4 тыс. рублей в месяц, а реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей) уменьшились на 3,5%, говорится в исследовании. Росстат также указывал на снижение реальных располагаемых доходов на 3,5%.