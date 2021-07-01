 

Число жертв обрушения дома в Майями выросло до 18 человек

01.07.2021, 2:06, Новости дня
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В результате обрушения жилого дома в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида, США), погибли 18 человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

Она сообщила, что найдены тела детей в возрасте четырех и десяти лет. Неизвестной остается судьба 145 человек, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате после обрушения жилого дома.



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