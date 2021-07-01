Число жертв обрушения дома в Майями выросло до 18 человек

В результате обрушения жилого дома в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида, США), погибли 18 человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

Она сообщила, что найдены тела детей в возрасте четырех и десяти лет. Неизвестной остается судьба 145 человек, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате после обрушения жилого дома.