 

Путин о возможной встрече с Зеленским: О чем разговаривать?

01.07.2021, 1:54, Разное
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Российский лидер заявил, что Украину отдали под “полное внешнее управление”. Как пояснил Владимир Путин, ключевые вопросы жизнедеятельности страны решают не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Париже и Берлине.

“Ну и о чем (с Владимиром Зеленским. – Прим.ред.) разговаривать?”, – задал вопрос политик. Вместе с этим Путин отметил, что не отказывается от переговоров с коллегой, но для начала нужно определить темы встречи.

Также президент сообщил, что власти Украины недружественно настроены по отношению к России. В качестве примера Путин вспомнил недавно внесенный в Верховную раду законопроект, согласно которому русский народ не попадает в список коренных народов Украины.

Несмотря на это президент не считает украинский народ недружественным. Во время прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что русские и украинцы – одно целое, и пообещал в скором времени обнародовать аналитическую статью, посвященную истории двух государств.

Ранее “Дни.ру” написали, что в ходе прямой линии Владимир Путин высказался против введения принудительной вакцинации от коронавируса в России. Но при этом он напомнил о принятом в 1998 году законе, где говорится об иммунной защите населения. В нем приводится общенациональный календарь прививок, который является обязательным.



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