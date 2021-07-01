 

В Петербурге мужчина с ножом напал на сотрудника полиции

01.07.2021, 1:54, Разное
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В ночь на 30 июня в Санкт-Петербурге сотрудник полиции в звании лейтенанта возвращался по улице домой, когда его внимание привлекло странное поведение одного из прохожих, передает РИА ФАН. Несмотря на то, что формально он уже не был на службе, мужчина решил проявить участие. Он спросил у странного прохожего, все ли у него в порядке. Тот в ответ достал нож и принялся резать участливого полицейского. Тому удалось скрутить агрессора. Лейтенант попал в больницу, его 42-летний оппонент задержан.



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