Корреспондент «Новой» смогла получить временный статус «переболел» и QR-код в общепит

…через сайт мэрии Москвы на основании лишь справки об антителах.

На сайте мэрии Москвы, где привитым от коронавируса гражданам можно получить QR-код на посещение кафе и ресторанов столицы, начали выдавать временные коды после предъявления справки о наличии антител к COVID-19. На это обратили внимание пользователи твиттера. «Новая газета» решила проверить, можно ли получить временный QR-код, предъявив техподдержке сайта московской мэрии справку о наличии антител к коронавирусу.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

С 28 июня попасть в заведения общепита в Москве и в Подмосковье могут только посетители, «имеющие защиту от заболевания»: те, кто сделал прививку, недавно переболел или сделал ПЦР-тест в течение последних трех дней. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут, подчеркивал мэр Москвы Сергей Собянин.

Официально об опции получить временный QR-код, прикрепив справку о наличии антител к коронавирусу, не сообщалось. Власти подчеркивали, что справка о наличии антител не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие и что такие документы приниматься не будут.

Одна из журналистов «Новой» решила проверить сообщения пользователей соцсетей и написала в техподдержку на сайте immune.mos.ru с целью выяснить, сработает ли справка об антителах для получения электронного сертификата. Следуя инструкции, выложенной в твиттере, и пройдя по ссылке, ведущей к техподдержке, корреспондент заполнила все поля с личными данными и сообщила, что переболела коронавирусом, приложив справку о наличии антител к COVID-19, полученную в частной лаборатории.

После этого, согласно информации сайта мэрии, «на время проведения работ» по обращению корреспонденту «Новой» был выпущен временный цифровой сертификат, действительный в течение 14 дней. Такие же сертификаты, судя по сообщениям пользователей соцсетей, были выданы и им.

Временный QR-код для журналиста «Новой» был выпущен менее чем через час после начала эксперимента и обращения в техподдержку.

Журналист «Новой газеты», которая провела эксперимент, официально не числится переболевшей COVID-19, не прошла полный курс вакцинации (получила лишь первую дозу «Спутника V», для QR-кода необходимо получить обе дозы препарата), однако имеет справку о наличии антител после прохождения теста в одной из популярных частных лабораторий Москвы.

Источник «Новой газеты» в мэрии Москвы, знакомый с ситуацией, пообещал, что техподдержка аннулирует такие QR-коды, так как они получены в обход правилам, установленным московскими властями.

По его словам, было задумано, что человек сможет получить сертификат на время, пока техподдержка разбирается с его жалобой.

«Нет никакого секрета. Те люди, которые действительно не могут по тем или иным причинам получить QR-код (если вдруг, например, коммерческие клиники, которые делают прививки, вовремя не внесли информацию), могут получить временный QR-код, пока служба техподдержки рассматривает их обращение. Это сделано для того, чтобы было время разобраться и чтобы не ущемлять права людей, но только тех людей, которые действительно сделали прививку или официально переболели COVID-19», — рассказал источник.

Он заявил, что техподдержка в этом случае оперативно рассмотрит обращение, а затем либо аннулирует электронный сертификат, либо подтвердит его.

«Если вы прикладываете справку о том, что у вас есть антитела, это не дает подтверждения, что вы официально переболели. Да, возможно, вы действительно когда-то болели, но об этом не знали. Наличие просто антител не дает вам возможности получить QR-код. Вы рискуете заразиться или кого-то заразить», — рассказал источник в мэрии.

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При этом, согласно данным экспертного сервиса Bi.Zone, мошенники начали продавать в интернете поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, их средняя цена составляет 11 тысяч рублей. «Коммерсант» также обратил внимание на то, что в интернете появились схемы подделки QR-кодов для обхода требований властей: для этого, как сообщили изданию специалисты в области информационной безопасности, предлагается использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим «Госуслуги».

В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы подчеркивали, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью 327 УК (подделка и использование официальных документов). При этом юристы отмечали, что QR-код не является документом, а эта статья УК может относиться только к бумажным документам на официальных бланках, либо к электронным документам, подписанным электронной цифровой подписью.

Наталья Глухова

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