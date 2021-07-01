 

Рынок сельхозземель открылся на Украине

01.07.2021, 1:12, Новости дня
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С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщают информационные агентства.

Запрет действовал 20 лет. При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума, передает РИА «Новости».

В течение 2,5 лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки», передает ТАСС.

Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.



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