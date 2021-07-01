 

Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство

01.07.2021, 1:12, Новости дня
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Вступает в силу пакет законов, запрещающих чиновникам, военнослужащим и ряду других категорий россиян иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом, сообщают информационные агентства.

Изменения, которые коснулись более чем 20 федеральных законов, вступают в силу с 1 июля. Лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство, запрещается госслужба, их нельзя принимать на должности, требующие оформления допуска к гостайне, передает ТАСС.

Госдума приняла законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство в апреле. Нормы касаются, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК. Российский президент Владимир Путин подписал законв мае.



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