Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство

Вступает в силу пакет законов, запрещающих чиновникам, военнослужащим и ряду других категорий россиян иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом, сообщают информационные агентства.

Изменения, которые коснулись более чем 20 федеральных законов, вступают в силу с 1 июля. Лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство, запрещается госслужба, их нельзя принимать на должности, требующие оформления допуска к гостайне, передает ТАСС.

Госдума приняла законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство в апреле. Нормы касаются, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК. Российский президент Владимир Путин подписал законв мае.