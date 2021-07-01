 

У иностранных соцсетей закончилось время на локализацию баз данных россиян

01.07.2021, 1:12, Новости дня
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В четверг истекает срок, отведенный Facebook, Twitter и другим иностранным соцсетям на локализацию баз данных российских пользователей, сообщают информационные агентства.

Роскомнадзор сообщил, что ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства». Локализацию провели около 600 представительств зарубежных компаний в России, передает ТАСС.

Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».



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