У иностранных соцсетей закончилось время на локализацию баз данных россиян

В четверг истекает срок, отведенный Facebook, Twitter и другим иностранным соцсетям на локализацию баз данных российских пользователей, сообщают информационные агентства.

Роскомнадзор сообщил, что ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства». Локализацию провели около 600 представительств зарубежных компаний в России, передает ТАСС.

Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».