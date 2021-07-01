 

Путин высказался о блокировке соцсетей в России

01.07.2021, 1:00, Разное
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос блогера о возможной блокировке иностранных социальных сетей в стране. “Мы никого не собираемся блокировать”, – подчеркнул политик.

Путин добавил, что российская сторона собирается работать с соцсетями, передает RT. Однако существует проблема, подчеркнул президент. Дело в том, что сами они не всегда хотят выполнять законные требования России и внутренние законы страны.



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