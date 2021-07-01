 

Путин об учениях НАТО на Украине: Приперлись к нашим границам

01.07.2021, 1:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник в акватории северо-западной части Черного моря начались масштабные учения “Sea Breeze-2021” с участием НАТО. Маневры проходят также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Это крупнейшие учения Украины и Америки.

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии прокомментировал мероприятие. По словам российского президента, сейчас мы наблюдаем, как происходит “военное освоение Украины”, и это не может не беспокоить. При этом по конституции Незалежной там не может быть военных баз других стран. Москву не устраивает такое положение дел, заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, как на Западе раздули шумиху из-за учений, которые Россия проводила на своей территории недалеко от украинских границ. Путин отметил, что Москва сразу отреагировала на беспокойство западных коллег и попросил министра обороны “потихоньку заканчивать” маневры, раз они так болезненны для коллег. Однако после этого Россия получила совершенно неожиданный ответ.

“Вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: “Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование”, вместо этого они что сделали? — Они приперлись к нашим границам”, — с негодованием отметил Владимир Путин.

Ситуация с британским эсминцем Defender была комплексной провокацией, заявил президент. При этом в ней участвовали не только британцы, но и американцы.

Напомним, инцидент с британским эсминцем в Черном море произошел 23 июня у мыса Фиолент в Крыму. По версии Минобороны России, корабль зашел в российские прибрежные воды и нарушил границы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / «Празднуем Пасху и Курбан-байрам» – истории браков с иноверцами

27.12 / Мой господин – Личное мнение

12.08 / Мнение: По-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает

23.07 / Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly дали первое совместное интервью о своей любви

20.06 / В Латвии скончался писатель и сценарист Слава Сэ

26.03 / “Бриджертоны”, или как нас лишают воли

18.01 / Мнение: Прекрасная Украина будущего

21.06 / Американец назвал отличия празднования дня рождения в США и России

19.06 / Мнение: Возобновление сообщения

11.03 / Пойманная Путиным щука получит материальную компенсацию по решению ЕСПЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика