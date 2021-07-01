Эксперт увидел положительные стороны технических неполадок в ходе прямой линии с Путиным

Отсутствие гостей в студии в ходе прямой линии с Владимиром Путиным дало возможность президенту уделить больше времени вопросам людей. А технические неполадки в ходе эфира доказывают, что общение главы государства с россиянами не было постановочным, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя прошедшую в среду 18-ю по счету прямую линию с Владимиром Путиным.

«В этот раз в студии, где проходила прямая линия с президентом, не было приглашенных гостей – в силу требований времени, эпидемиологических ограничений», – заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Это обстоятельство, по мнению собеседника, пошло на пользу. «Благодаря пустому залу было уделено больше внимания общению непосредственно с людьми», – отметил Потуремский.

Как ни парадоксально, свою положительную роль сыграли даже технические неполадки во время эфира, заметил собеседник. По его мнению, помехи «лишний раз подтвердили то, что прямая линия не была постановочной, заранее отрепетированной». «Хотя я вообще не понимаю, откуда может браться подозрение в постановке прямой линии, – подчеркнул Потуремский. – Прозвучавшие вопросы говорят сами за себя – люди спрашивали о реально волнующих их проблемах. Президент скрупулезно разбирался в тех вопросах, которые поступали, уточнял конкретные детали проблем».

«Взять ту же тему с «последней милей» – бесплатным подведением газа к домовладениям, – привел пример эксперт. – Прозвучало совершенно конкретное поручение президента про выработку единого договора, чтобы не было попыток заработать лишних денег при подключении домохозяйств к газопроводу».

«Прямая линия президента – это всегда важное мероприятие, оно имеет отношение к решению прикладных, конкретных проблем. Это прямое непосредственное общение и высокая компетентность в принятии решений. На этот раз особое внимание было уделено социальной сфере. Кроме того, не обошлось без ковидной тематики, включая прививки, и очень важно, что прозвучавшая сегодня по теме коронавируса информация имеет большое значение для населения», – отметил собеседник.

При этом, по мнению Потуремского, вполне естественно, что во время эфира зашла речь и об инциденте с британским эсминцем Defender возле берегов Крыма, и о переговорах Путина с президентом США Джо Байденом. «Сложно представить себе появление президента в эфире без внешнеполитической повестки. Понятно, что внешняя политика не ушла на второй план. Она остается важной в контексте события с британским эсминцем. Как социолог, могу подтвердить, что люди горячо продолжают обсуждать эту тему. Услышать из уст президента оценку произошедшего было важным», – убежден Потуремский. Он подчеркнул, что оценка президента не была «избыточно жесткой», а находилась в рамках прежней риторики.

Прошедшая в среду прямая линия Владимира Путина длилась 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 68 вопросов.