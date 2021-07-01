Продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку запретили в России

С 1 июля в РФ запрещена продажа сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.

Более дешевые табачные изделия, произведенные или ввезенные ранее 1 апреля, необходимо было реализовать до 1 июля, передает РИА «Новости».

В апреле вступила в силу единая минимальная цена табачной продукции в 108 рублей за пачку. В 2020 году средняя цена пачки сигарет была около 120 рублей. Учитывая повышение акцизов, в 2021 году следует ждать средней цены в 140 рублей.