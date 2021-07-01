Набсовет “Нафтогазу України” перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко

Согласно заявлению, вопрос возможного отстранения Витренко может быть рассмотрен на одном из следующих заседаний.

Члены совета указали на необходимость коллегиального подхода к управлению компанией, когда в соответствии с уставом, решения принимаются большинством голосов членов правления, а главные вопросы должны передаваться на решение совету. Набсовет также напомнил правлению о необходимости правильного применения всех политик и процедур компании, особенно в сфере принятия на работу и увольнения людей.

Как указано в заявлении, набсовет ждет от Витренко предложений по инициированным им изменениям в стратегии и организационной структуре “Нафтогазу” в кратчайшие сроки.

“Многие трансформационные активности пока приостановлены, часть ключевых людей уже покинули организацию. Чем дольше продлится эта неопределенность, тем больше это повлияет на персонал компании, результаты деятельности “Нафтогазу” и его будущее”, – подчеркивается в комментарии.

Члены набсовета выразили надежду на дальнейшее соблюдение корпоративного устава и украинского законодательства в управлении и работе компании.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее набсовет “Нафтогазу” согласился продолжить работать с Витренко, и 19 мая Кабмин продлил на год контракты с пятью членами набсовета.

15 июня глава НАПК Александр Новиков заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт. В ведомстве сообщили, что, будучи и.о. министра энергетики, Витренко нарушил п. 1 ч. 1 ст. 26 закона Украины “О предотвращении коррупции” и влиял на работу НАК “Нафтогаз України”.

В связи с этим глава наблюдательного совета НАК Споттисвуд сообщила, что созвала внеочередное заседание набсовета и инициировала отстранение Витренко. Она считает, “что такое отстранение отвечает интересам “Нафтогазу” и Украины”.

Витренко, в свою очередь, сказал, что набсовет с ним предписание НАПК не обсуждал, он назвал документ “примером избирательного правосудия”.

Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие предписания НАПК.

16 июня глава набсовета “Нафтогазу” Клэр Споттисвуд сообщила, что созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение Витренко.

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