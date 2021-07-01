Директор еще одного департамента НБУ подал в отставку

“Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с размышлениями [директора департамента лицензирования] Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сегодня сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым замглавы НБУ – куратором департамента финстабильности”, – написал Ваврищук.

https://www.facebook.com/vitaliy.vavryshchuk/posts/1906125726216604

Контекст:

30 июня глава департамента лицензирования Нацбанка сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за отхода руководством НБУ от стандартов прозрачного принятия решений своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора. По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

В НБУ сообщили, что департамент лицензирования состоит из 107 человек, из которых уволились только девять, и департамент продолжает работает в штатном режиме.

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