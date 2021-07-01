 

Киркоров обжаловал решение суда о запрете на въезд в Литву

01.07.2021, 0:16, Новости дня
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Юрист заявил, что ни он, ни Киркоров не намерены останавливаться и продолжат “отстаивать свое право нести людям искусство и культуру независимо от места рождения, проживания или взглядов”.

Контекст:

Киркорова внесли в черный список в Литве 19 января из-за многократных посещений аннексированного Крыма.

Киркоров обжаловал это решение, но Вильнюсский окружной административный суд 14 июня постановил, что в жалобе певца нет аргументов, доказывающих незаконность запрета, а заявления адвокатов о непропорциональности и дискриминационном характере применяемых к нему мер являются необоснованными.

Киркорову запрещали въезд и в Украину – 22 июня Министерство культуры на основании представления СБУ внесло Киркорова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Тогда СБУ объяснила, что основанием для внесения певца в черный список стали его неоднократные концерты на территории оккупированного украинского полуострова и заявления о “российском” Крыме.

Однако уже 27 июня стало известно, что Киркорова исключили из черного списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что “нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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