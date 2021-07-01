На прямую линию с Путиным напали хакеры

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным привлекает внимание не только миллионов телезрителей, но и, к большому сожалению, самых разнообразных злоумышленников. Так, хакеры направили свои усилия на то, чтобы нарушить целостность соединения и помешать проведению общения российского лидера с народом. Информационные системы подвергаются мощным DDoS-атакам.