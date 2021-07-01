 

Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко

01.07.2021, 0:06, Разное
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Российский лидер заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал свою страну “под полное внешнее управление”, ключевые вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Париже и Берлине. В то же время Владимир Путин отметил, что не отказывается от переговоров с президентом Украины, но для начала нужно обозначить темы встречи.

Слова главы страны прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Специалист заметил, что Путин “в первый раз высказался так прямо и жестко в отношении внешнего управления Украины”. По мнению эксперта, российский лидер не видит смысла в том, чтобы встречаться с Зеленским.

“Это выносит за скобки всякие спекуляции на тему президента Украины, что он встретится с Путиным”, – подчеркнул политолог.

Глава Киевского центра добавил, что нет ничего странного и неожиданного в заявлении Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Эксперт напомнил, что президент об этом говорил неоднократно. В то же время новостью для Погребинского стало намерение политика написать аналитическую статью об истории России и Украины. “Почитаем – будем комментировать”, – заключил он.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным в этом году продлилась три часа сорок минут. Глава государства ответил почти на семь десятков вопросов россиян.



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