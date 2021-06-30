 

Мнение: Кто не смотрел Путина?

30.06.2021, 23:40, Разное
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Не смотрел «прямой линии» президента. И впервые за многие годы даже не читал стенограммы того, что наговорил Путин, отвечая на вопросы народонаселения…

Много потерял? И много ли нас таких, кто не смотрел?

Кинули ссылку на видео, где Путин говорит о количестве народонаселения, воспользовавшегося льготной ипотекой.

Он правда сказал и даже повторил про 500 млн человек? Или это видео изготовлено врагами России? Какие-то негодяи наложили на сегодняшнюю «прямую линию» путинские слова сказанные не сегодня и совершенно про другое? Например о том, что Россия способна обеспечить вакциной «Спутник V» «свше 500 млн. человек»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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