Вход по парусам

Роспотребнадзор не заинтересовался «Алыми парусами», но проверяет Fox Rock Fest, на котором были предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит проверку фестиваля Fox Rock Fest, который состоялся на Зеленом острове 26 и 27 июня. По словам представителей ведомства, организаторам запретили проводить мероприятие из-за сложной эпидобстановки, однако те утверждают, что никаких предписаний не получали.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на фестивале были предприняты беспрецедентные для РФ меры безопасности: организаторы закупили за свой счет 18 000 ПЦР-тестов и начали тестировать гостей за день до открытия. Попасть на площадку можно было, только получив отрицательный результат либо представив справку о наличии антител или сертификат вакцинации.

Протестировано было 15 482 человека, еще 2604 принесли справки и сертификаты, у 15 выявили инфекцию, их отправили на лечение.

«Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 24.06.2021 года выдало предписание о запрете на проведение фестиваля Fox Rock Fest на территории города Липецка 26–27 июня 2021 года на имя директора ООО «РИФФ» Качалиной, администрации Липецкой области и администрации города Липецка. Управлением принимаются меры реагирования в связи с невыполнением предписаний», — заявили «Новой» в Роспотребнадзоре.

— Ощущение, что фестивалям объявили войну, хотя именно формат мероприятий на открытом воздухе — наиболее безопасный сейчас. Можно, конечно, пойти по самому простому пути — все закрыть и запретить. Но люди в любом случае будут где-то собираться: на пляже, на шашлыках, по ресторанам, — и будет незаметная для чиновников передача вируса, — говорит исполнительный директор Fox Rock Fest Александр Колесников. — Гораздо лучше сделать отдых безопасным. И мы это сделали. Несколько человек выявили, отправили домой, сообщили Роспотребнадзору. Раздавали маски при входе, обеспечили территорию санитайзерами и санобработкой, на входе была установка для термометрии посетителей. Таким образом, все наши гости чувствовали себя в безопасности. Регион со своей стороны организовал мобильную группу для всех желающих вакцинироваться.

Фото: ВКонтакте

По словам Колесникова, о каких-либо санкциях Роспотребнадзора из-за проведения Fox Rock Fest ему неизвестно. «Ведомство не запрещало проведение фестиваля», — настаивает он.

Ранее из-за предписаний Роспотребнадзора были отменены фестивали «Дикая мята» и «Нашествие». Зато ведомство не увидело проблемы в проведении «Алых парусов» в Санкт-Петербурге — имиджевого проекта банкира и друга президента Владимира Путина Юрия Ковальчука (на праздник собралось 40 000 человек), а также в проведении Всероссийского крестного хода «Барнаул — Коробейниково», в котором, по сообщениям «Тайги.инфо» приняло участие несколько сот верующих.

Иван Жилин

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