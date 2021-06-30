В мире: Футбольные победы дали Украине новый повод для ненависти к России

Многие россияне болеют за украинскую сборную, а футболисты этой сборной не стесняются общаться по-русски. Два этих факта вызвали среди некоторых украинцев крайне бурную реакцию. Кто запрещает украинским футболистам говорить на русском языке и почему даже победы сборной плохо помогают создать единую гражданскую нацию на Украине?

Есть болельщики, есть равнодушные к футболу. Но даже последние могут понять чувства первых в момент, когда заведомо слабая команда прыгает выше головы – и побеждает более сильного соперника.

Да, речь о сборной Украины и ее матче со Швецией. Победителей не судят, поэтому нет смысла вспоминать блеклые матчи за выход в 1/8 финала. Матч со шведами украинцы тащили до последнего. А ведь болельщики ценят игру в первую очередь за это, а уж потом за счет на табло.

В общем, молодцы. В любой другой стране такой матч аукнулся бы внезапными «больничными» перепраздновавших. Но Украина не была бы Украиной, если бы после такой победы тут же не начала перегавкиваться из-за ерунды.

Неправильно болели

Началось все еще накануне вечером. Украинское информагентство УНИАН в своем Facebook-аккаунте разместило фото украинского и российского футбольных фанатов, которые вместе в далеком Глазго болеют за Украину. Как говорится, болельщики здорового человека.

Но, разумеется, нашлись и болельщики курильщика. Сначала – там же в комментариях. Потом – уже на стадионе. В итоге российского болельщика побили украинские. Правда, и защищал украинский. И в этой бытовой зарисовке – вся гамма российско-украинских отношений.

Продолжилось уже утром, после победы. Известная украинская провокаторша Лариса Ницой издевательски прокомментировала послематчевую пресс-конференцию украинской сборной. Конкретно ее возмутило то, что футболист украинской сборной Артем Довбик отвечал на вопросы на русском языке: «Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?.. Украинские герои… говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?».

Ирония в том, что без гола Довбика никакой победы украинской сборной не было бы и обсуждать было бы нечего. Но в него обязательно надо плюнуть, ведь он «не по-украински» гол забил и потом его неправильно прокомментировал.

Причем ладно бы один раз такое, ну бывает. Так ведь нет же. С самого начала чемпионата такое. УЕФА опубликовал плейлист украинской сборной? Скандал: из десятка треков 3 – российских, на первом месте вообще Моргенштерн. Патриоты воют и алчут крови. Плейлист срочно переделывают зачищают всех моргенштернов. Заодно почему-то выбрасывают единственную украинскую композицию. И что? Верно, снова громогласное возмущение.

Ладно, это пережили. Начались отборочные в 1/8 финала. Российские болельщики ходят в фан-зоны и пабы болеть за российскую сборную. А в дни, когда играет Украина – и за украинскую. Тем более после того, как Украина в 1/8 прошла, а РФ – нет. Так и говорят прямо: все, теперь за Украину болеем. И Баста, которому недавно в Киеве травлю устраивали, тоже за Украину.

Примерно в это же время во львовской фан-зоне были обеспокоены одним: лишь бы РФ в 1/8 не вышла. Нальем бесплатное пиво за каждый гол в ворота сборной России. А, что? Как Украина сыграла? Да черт с ней, лишь бы москали не выиграли!

Особенности менталитета

Многие россияне искренне не понимают этих особенностей украинской массовой психологии. Ну ведь победили. И играли достойно. И противник серьезный. И другие даже за вас болели. Зачем эти пьяные разборки, мордобой и насмешки над тем, кто это победу добыл? Или у Украины уж так много побед, чтобы ими из-за не того языка брезговать?

Объяснить все это и впрямь непросто. Но если коротко, то можно свести к двум пунктам.

Первое. У украинцев долгое время не было своего государства. Вот именно, чтобы чисто украинская Украина и столица в Киеве. Точнее даже – такой Украины не было никогда. И некоторым гражданам современной Украины так это неприятно, что они начинают объявлять украинцами трипольцев, скифов, вести историю Украины от т.н. Киевской Руси (т.е. от Древнерусского государства, называя его Украиной).

Эта травма дала любопытный рикошет: есть немалый слой украинцев, которых больше всего коробит именно РФ и русские. Потому что как раз в составе РФ находилась большая часть земель современной Украины, в РФ реализовывались украинские по происхождению ученые, богословы, военачальники, царедворцы. Русские, а не украинцы собрали Украину в ее нынешнем виде: отбили у поляков Правобережье и Киев, у турков и крымчаков – Новороссию. Позднее у поляков же – Западную Украину.

В августе 30-летие независимости, а для них вокруг, куда ни плюнь – русские. Украинский Сикорский – русский националист, о чем он сам неоднократно писал. Гетман Скоропадский, едва ли не самый адекватный персонаж (в сравнении с остальными, разумеется) в революционной Украине 1917-1920 гг – русский. И так едва ли не везде, несмотря на попытки сделать украинцем даже Сергея Королева.

Или вот, скажем, 30 июня. Знаменитая годовщина. Акт провозглашения Украинской державы. Той, что в гитлеровском обозе, в 1941 году. И с погромами, кстати, тоже. Но это ничего, зато без русских! Уважаемая годовщина, между прочим. На уровне верховной рады Украины отмечается, вполне официально.

Второе. Чтобы понять второй пункт, надо читать украинскую классику, «Семью Кайдаша» Ивана Нечуй-Левицкого. После смерти свекра женатые дети делят хату и землю. Не могут решить, кому принадлежит груша – она как раз посередине двора. Помирить семью не может никто, груша засыхает. Нечуй-Левицкий настолько знал и понимал украинцев, что его «Семью Кайдаша» стоило бы чествовать наравне с конституцией, 25-летие которой Украина отмечала как раз на днях.

Диктатура хама

А уж вся эта чехарда с футболом ложится в нее просто идеально. «А ну не смей за нашу сборную болеть, на тебе в бубен! Эй, а ты вообще неправильно гол забил, а ну иди по-украински забей» и т.д. и т.п. и из каждого утюга. Все, засохла груша. Какому нормальному человеку захочется участвовать в таком фестивале ненависти и нетерпимости?

В итоге на Украине сформировалась критическая масса людей, для которых ненависть и нетерпимость – едва ли не важнейший смысл жизни. Это не значит, что их большинство, но, как говорится в известном анекдоте, «…расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу». И ненависть для них – и отрада, и государствообразующая идея, и основа для идентичности.

И даже такие события, которые в любой другой стране работают как мощный объединитель гражданской нации, на Украине становятся поводом «делить грушу». И лишний раз напомнить всем, кто для украинца главный враг – даже если этот «враг» болеет за украинскую сборную.

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