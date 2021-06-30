 

Трое украинцев вошли в топ-20 лучших игроков Евро 2020

30.06.2021, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скриншот: uefa.com

Ярмоленко, занявший 4-е место в рейтинге, отличился тем, что в течение турнира уже забил два гола, отдал две голевые передачи и продемонстрировал достаточно высокую точность пасов – 79%. Последний матч со шведами поднял его с 25-й позиции в рейтинге.

Матвиенко, оказавшийся на 17-м месте – защитник, его успехи измерялись по другим критериям. Он сделал шесть отборов, 22 раза отбил мяч от своих ворот, поставил шесть блоков и 37 раз подобрал мяч после потери его соперником. Точность его передач составляет 91%. До 1/8 финала он был на 56-м месте.

Зинченко, занявший 19-ю строчку – тоже защитник. На его счету один гол, три отбора, 19 подборов, один блок и девять отраженных от ворот мячей. Точность паса – 81%. Перед матчем со Швецией он занимал 205-е место в рейтинге. Зинченко также – лучший игрок матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Швеция – Украина по версии УЕФА.

Возглавляет рейтинг игрок Португалии Криштиану Роналду.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / Тактаров оценил бой украинского боксера Усика с британцем Чисорой

09.09 / В «Открытой России» и у «Объединенных демократов» идут обыски

25.08 / Капитан ФК «Манчестер Юнайтед» получил условный срок в Греции за драку

30.06 / Euronews – Северная Америка под «тепловым куполом» страдает от рекордной жары

13.02 / Обвинение на процессе импичмента призвало «осудить и оправдать» Трампа

15.10 / В Азербайджане обвинили армянских военных в обстреле сельской школы

01.11 / В РФ вступили в силу новые требования к ПТС

06.05 / Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина

16.04 / Зеленский: Мы не дадим России ни одного сантиметра нашей земли

31.12 / Газпром и Роскосмос решили начать производить спутники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика