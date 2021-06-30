Трое украинцев вошли в топ-20 лучших игроков Евро 2020

Скриншот: uefa.com

Ярмоленко, занявший 4-е место в рейтинге, отличился тем, что в течение турнира уже забил два гола, отдал две голевые передачи и продемонстрировал достаточно высокую точность пасов – 79%. Последний матч со шведами поднял его с 25-й позиции в рейтинге.

Матвиенко, оказавшийся на 17-м месте – защитник, его успехи измерялись по другим критериям. Он сделал шесть отборов, 22 раза отбил мяч от своих ворот, поставил шесть блоков и 37 раз подобрал мяч после потери его соперником. Точность его передач составляет 91%. До 1/8 финала он был на 56-м месте.

Зинченко, занявший 19-ю строчку – тоже защитник. На его счету один гол, три отбора, 19 подборов, один блок и девять отраженных от ворот мячей. Точность паса – 81%. Перед матчем со Швецией он занимал 205-е место в рейтинге. Зинченко также – лучший игрок матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Швеция – Украина по версии УЕФА.

Возглавляет рейтинг игрок Португалии Криштиану Роналду.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

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