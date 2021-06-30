Онлайн-запись на вакцинацию через Helsi.me заработала в шести городах Украины

Каждый из городов имеет разное количество пунктов вакцинации, даты вакцинации тоже разные:

в Киеве прививать будут с 30 июня по 4 июля;

в Харькове массовая вакцинация проходит в будние во всех 34 поликлиниках города;

в Одессе – 4 июля;

в Полтаве – с 1 июля по 3 июля;

в Запорожье – 3–4 июля;

в Белой Церкви – 3 июля.

В Киеве, Одессе, Полтаве, Запорожье и Белой Церкви будут действовать две очереди – по предварительной онлайн-записи и живая очередь. В Харькове прививки проводятся только по предварительной онлайн-записи.

“В целом процесс вакцинации занимает до 10 минут. После прививки необходимо остаться на дополнительные 30 минут под контролем в пункте вакцинации. На всякий случай в каждом массовом пункте вакцинации дежурят бригады скорой помощи, однако услуги экстренной медицины еще не понадобились ни одному пациенту”, – отметили в релизе.

Во всех городах прививки проводят вакциной Coronavac, срок ревакцинации которой составляет 14–28 дней. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом, посоветовали в Helsi.me.

“Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти на сайт Helsi.me, выбрать свой город, удобный день и время. Подтверждение записи будет отправлено в SMS, его нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении “Дія”, – сообщили в пресс-службе сервиса.

Приложение helsi.me можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. За прошлые сутки в Украине сделали 81,6 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, завершили вакцинацию вчера более 60 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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