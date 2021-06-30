Стало известно, когда Windows 10 автоматически обновится до Windows 11

После целого ряда оптимистических заявлений по поводу выхода новой операционной системы Windows 11 и ее неоспоримых преимуществах появилась и разочаровующая информация.

Ранее эксперты полагали, что автоматическое обновление уже устаревшей «десятой» операционки до Windows 11 произойдет автоматически уже в ближайшее время. Но оптимистам придется подождать. Как стало известно из компетентных источников, такой апдейт возможен не ранее следующего 2022 года.

Разумеется, пользователи могут обновиться и в ручном режиме, как только получат доступ к Windows 11. Однако при этом им самим придется позаботиться о сохраненных файлах и установленных несистемных приложениях, так как все это слетит.