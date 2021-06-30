С момента выхода первого Apple iPhone прошло 14 лет

Порой нам кажется, что эти мобильные гаджеты были с нами всегда. Однако только четырнадцать лет прошло с того момента, как первая версия Apple iPhone как революционный мобильный аппарат вышел на мировой рынок.

Помнится, тогда еще все спрашивали друг у друга: а смартфон и айфон – это действительно одно и то же? Однако, данный аппарат вышел в свет 29 июня 2007 года, ознаменовав конец эры кнопочных мобильных телефонов.

Впрочем, первый Apple iPhone был не так совершенен, как хотелось бы. У него не было всех тех функций, которыми могли похвастать конкуренты. Кстати, и основная память была меньше, чем сегодня оперативная у дешевых аппаратов. И стоимость в 499 долларов казалась заоблачной. И все же продажи пошли хорошо с самого старта. Сенсорный экран показался всем огромным техническим прорывом.