 

С момента выхода первого Apple iPhone прошло 14 лет

30.06.2021, 23:20, Новости дня
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Порой нам кажется, что эти мобильные гаджеты были с нами всегда. Однако только четырнадцать лет прошло с того момента, как первая версия Apple iPhone как революционный мобильный аппарат вышел на мировой рынок.

Помнится, тогда еще все спрашивали друг у друга: а смартфон и айфон – это действительно одно и то же? Однако, данный аппарат вышел в свет 29 июня 2007 года, ознаменовав конец эры кнопочных мобильных телефонов.

Впрочем, первый Apple iPhone был не так совершенен, как хотелось бы. У него не было всех тех функций, которыми могли похвастать конкуренты. Кстати, и основная память была меньше, чем сегодня оперативная у дешевых аппаратов. И стоимость в 499 долларов казалась заоблачной. И все же продажи пошли хорошо с самого старта. Сенсорный экран показался всем огромным техническим прорывом.



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