Исследователи обнаружили вещество, подавляющее рост злокачественных опухолей

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30.06.2021, 23:18, Разное
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Исследователи из Италии и РФ обнаружили новое вещество, которое может подавить рост злокачественной опухоли. Итоги работы опубликовали в European Journal of Medicinal Chemistry.
Специалисты проводили тесты, которые подтверждают, что новое соединение приводит к тому, что клетки рака могут входить в глубокий апоптоз, уничтожая сами себя. Ученые предполагают, что полученный компонент может проникать в ДНК. В прошлом опыте исследователи получили вещества сульфаниламиды, которые могут подавить активность карбоангидразы. Но один из механизмов выживания клеток рака как раз и предоставляет увеличенная экспрессия карбоангидразы. Специалисты в своей работе продолжали искать новые ингибиторы карбоангидразы, но смогли открыть совсем иное вещество.

Александр Бунев, автор исследования, рассказал, что они испробовали новый класс ингибиторов, у которых должен быть иной механизм инактивации карбоангидразы. Их компоненты не смогли сработать, но как выяснили эксперты, одно из соединений имеет активность, не коррелирующую с активностью карбоангидразы.

Апоптоз – консервативный механизм клеточной гибели, он нужен, чтобы поддерживать клеточный гомеостаз. У нормальных клеток он начинается при нарушениях и повреждениях, раковая клетка же апоптоз подавляет.

Злокачественные клетки из-за мутирования, делений, наоборот, обретает устойчивость к процессу. С этой стороны индукторы апоптоза – химические вещества, воздействующие и на клетки опухоли, вызывают у них апоптоз. Это может считаться новым механизмом действия противоопухолевых препаратов современности, в том числе и таргетных.

Источник: nauka.tass.ru



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