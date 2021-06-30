Юрий Лоза обратился к руководству Украины из-за черных списков российских артистов

Юрий Лоза обратился к руководству Украины из-за черных списков российских артистов. Певец и композитор дал совет команде Владимира Зеленского и назвал главную угрозу для украинского языка, которую он видит далеко не в русском языке.

Политика властей Украины в последнее время затрагивает не только отношения стран и их элит, но и другие сферы. Так, Киев официально объявил персонами нон-грата целый ряд российских артистов. Причем даже в самой Украине многие отмечают нелогичность подобных действий, как например, с запретом, а после разрешением на въезд в страну Филиппу Киркорову. Ситуация вызвала ажиотаж по обе стороны границы Незалежной, не остался в стороне от обсуждения и известный своими комментариями на многие темы Юрий Лоза.

Автор и исполнитель легендарного хита 1980-х «Плот» обратился к Владимиру Владимиру Зеленскому и его команде. Певец спросил, какое дело политикам до того, что другие делают «у себя в туалете». Юрий Лоза отметил, что не понимает, как музыкантов можно вообще считать политичными или аполитичными. По его мнению, личные убеждения артистов не должны быть разменной монетой для подобных игр. Так, в странах старой Европы никого не интересует, за кого голосовал тот, или иной певец, никому и в голову не придет попросить его выкрикивать со сцены свою позицию.

Высказался Юрий Лоза и относительно угрозы украинскому языку, которую ищут некоторые действующие лица в Верховной Раде и Офисе президента. Никакие запреты не помогут стране и ее культуре, уверен российский исполнитель и блогер. Тем более не видит он никаких опасностей для Киева со стороны русского языка. Напротив, повысить статус национального языка страны можно не методами борьбы с русским, а убрав англицизмы. Лоза убежден, что именно под влиянием евроинтеграционных настроений и все более насаждаемого вследствие этого английского языка, на Украине становится меньше «соловьиной мовы». По данным артиста, уже сейчас украинский язык переполнен английскими словами вроде «бро» или «хайп». Чтобы спасти государство, звезда 80-х советует властям Украины и прежде всего, ее народу, «включить голову» и найти свою идентичность прежде, чем принимать те, или иные меры.

Источник: ukraina.ru