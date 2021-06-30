 

“Я же русский”: Путин рассказал о любимых песнях на отдыхе

30.06.2021, 23:12, Разное
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Президент России Владимир Путин признался, что не прочь попеть песни на отдыхе в компании друзей. Об этом он рассказал в ходе прямой линии с гражданами.

По словам Путина, у него мало свободного времени, но когда выдаётся шанс отвлечься от работы – он проводит его почти так же, как и большинство россиян, передаёт телеканал “360”.

“У нас как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят и выпьют, а если бокал поднимут, обязательно что-то споют”, – сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что предпочитает слушать и петь русские и советские песни, поскольку они красивые, мелодичные и содержательные.



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