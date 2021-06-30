 

Глава МИД Украины возразил Путину на слова о единстве российского и украинского народов

30.06.2021, 23:12, Разное
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В ходе прямой линии с гражданами президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Это высказывание вызвало недовольство в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальных сетях возразил российскому лидеру, сказав, что украинцы и русские – два совершенно разных народа. Однако дипломат подчеркнул, что они могли бы быть друг для друга добрыми соседями, если бы не действия российских властей, Кулеба считает, что в 2014 году российские войска вторглись на Украину, убили тысячи людей и захватили часть украинских территорий, сообщает телеканал “360”.



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