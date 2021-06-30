Китай управляет Украиной?

Под угрозой отмены поставок вакцины от коронавируса из Пекина, Киев публично отказался выступить в защиту уйгуров и прав человека.

Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP via Getty Images

В минувшую субботу, 26 июня, многие российские СМИ опубликовали новость со ссылкой на эксклюзив Ассошиэйтед Пресс, который агентство добыло днем раньше.

В оригинальном сообщении шла речь о том, что дипломаты из двух западных стран, не уполномоченные обсуждать вопрос публично, на условиях анонимности поделились с АП кулуарными подробностями процедуры, в которой официальный Киев повел себя не лучшим образом. А именно: вначале подписал, а потом отозвал подпись под документом, предложенным Канадой на Совете по правам человека в Женеве. Этим заявлением 44 государства настаивали на немедленном допуске независимых наблюдателей в китайскую провинцию Синьцзян, где продолжались грубые нарушения прав уйгуров-мусульман и других этнических меньшинств. Украина недолго побыла 45-м подписантом.

В ООН утверждают: в китайских трудовых лагерях, в нечеловеческих условиях, содержится на «перевоспитании» млн уйгуров, к ним применяют физическое и моральное насилие. Соединенные Штаты называют действия китайских властей по отношению к уйгурам геноцидом. В прошлом году ЕС, США, Канада и Великобритания уже обращались к теме: ввели санкции в отношении Китая. Пекин тут же дал симметричный ответ Брюсселю.

Сейчас анонимные западные дипломаты поделились с АП сведениями, что

правительство Китая «надавило» на украинскую власть и выдвинуло ультиматум: если не отзовете подпись, заблокируем поставки законтрактованной вакцины от коронавируса — а это полмиллиона доз.

Один из источников АП назвал такой прием примером «неприкрытого» поведения, к которому Китай прибегает не впервые, чтобы минимизировать внимание к себе международного сообщества. Другой подтвердил: «украинская делегация сказала нам, что им необходимо уйти» (на консультации? — О. М.)

Ассошиэйтед Пресс подчеркнуло: «Ситуация еще может измениться. Согласно практике Совета, состоящего из 47 членов, подписи можно добавлять в заявления или резолюции в течение двух недель после окончания сессии».

В то же время, по данным информационного агентства, представитель Беларуси инициировал обращение — предположительно согласованное с 64 государствами — о том, что недопустимо нарушать суверенное право Китая управлять своими территориями, например, Гонконгом или Синьцзянем, так, как считает нужным китайское руководство. Представитель Совета сообщил, что Беларусь не предоставила список стран, поддержавших ее инициативу.

За слова пришлось ответить?

Еще спустя сутки новость долетела до украинских информационных лент.

К тому моменту агентство Ассошиэйтед Пресс получило письменный ответ от МИД Китая, где было сказано: «Мы приветствуем решение Киева отказаться от своей подписи под заявлением на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, но вакцины Пекин поставляет другим странам без всяких политических условий». Выяснить, осуществлялось ли давление, медийщикам не удалось — сайт МИД Украины ни единым словом об инциденте не упоминал.

Зато 24 июня там опубликовали сообщение о 10-летнем юбилее стратегического партнерства с КНР, где подчеркивалось (цитирую): «Украина ценит отношения стратегического партнерства, нерушимым фундаментом которых является невмешательство во внутренние дела Китая и взаимное уважение к суверенитету, территориальной независимости и целостности». Да и прошедший год подтвердил: Китай снова занял первое место среди торговых партнеров Украины. Товарооборот, в сравнении с 2019-м, прирос на четверть и составил 15,4 миллиарда долларов. Экспорт украинских товаров в Китай побил рекорды, фактически удвоившись — 7,1 млрд долларов, импорт китайских товаров в Украину достиг 8,3 млрд.

На пресс-конференции по случаю 10-летнего юбилея посол Китая в Украине Фань Сяньжун рассказал, что правительства обеих стран сейчас готовят к подписанию соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной. А если еще вспомнить, что первой антиковидной вакциной, поступившей в страну в апреле 2021-го, был именно китайский препарат CoronaVac, которого ждали, как манны небесной…В начале года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор на тему эпидемиологической ситуации с китайским коллегой Ван И. «Мы рассматриваем вопросы сотрудничества относительно вакцины не просто как межправительственную договоренность, а как взаимодействие между нашими народами», — утверждал Кулеба. Китайский министр соглашался с ним по всем статьям: суверенитет Украины, ее территориальная целостность и независимость — незыблемы, избранный украинцами курс развития — тоже. «КНР и в дальнейшем намерен поддерживать Украину в борьбе с ковидом — до тех пор, пока пандемия не будет преодолена полностью», — цитировало слова Ван И агентство «Интерфакс — Украина». За слова пришлось ответить?

Глава профильного комитета Рады Александр Мережко, депутат от президентской партии «Слуга народа», в комментарии «Радио Свобода» (Роскомнадзор требует применять здесь определение «иностранный агент». — Ред.) признал, что комитет не имеет никаких сведений об отозванной подписи.

«Ответ очень прост. Это какая-то неофициальная информация. Для меня не очень понятна ссылка на «дипломатические источники». Что конкретно это значит? Какие источники имеются в виду?» — сам с собой дискутировал Мережко.

Источник «Новой» в том же комитете высказался более определенно:

— Если бы это (сообщение о давлении Китая и отозванной подписи. — О. М.) оказалось неправдой, мы бы уже видели опровержение от министерства. Очевидна двойная ошибка. Потому и молчат: не знают, как выйти из ситуации. Не просчитали наперед реакцию Китая. Можно было бы и не присоединяться к соавторству… Но молчание бьет по позиции украинской стороны, которая справедливо заявляет о нарушении гражданских прав и свобод на оккупированной части Донбасса и в Крыму и сетует, что мир не слышит! А если слышит, то все равно прибегает к двойным стандартам в отношениях с Россией. Пример с «Северным потоком — 2» очень показательный… Да тут с какой стороны ни возьми — все плохо. По тем данным, которыми я располагаю, украинский МИД уступил аргументам со стороны украинского Минздрава.

«Выбор между уйгурами, вакциной и позицией по Беларуси»

О том, нанесет ли нынешняя информационная буря урон международному имиджу Украины, корреспондентка «Новой газеты» в Киеве расспросила правозащитника Максима Буткевича, координатора проекта «Без границ»:

— На сессиях Совета ООН по правам человека обычно обсуждаются запланированные темы, по поводу которых проводились исследования, — напомнил Буткевич. — Нынешняя сессия — не исключение. Я должен изучить ее материалы, чтобы утверждать, что вопрос рассматривали в плановом порядке, и у всех было достаточно времени для обдумывания.

Притом что я никогда не выступал в роли защитника тех или иных украинских органов власти, скорее, наоборот, должен сказать: мне наш МИД даже жаль. В такую «вилку» попали…

Если принять за основу, что ситуация изложена АП достоверно, то, с одной стороны, действия Китая — не новость. На протяжении многих лет в отношениях Пекина с другими странами мира присутствует несколько чувствительных тем: Тибет, Тайвань, «Фалун Дафа» («Фалунгунь»). Сторонники этого движения почти каждый день выходят с плакатами у начала Лютеранской улицы на Крещатике, умоляя украинцев о вмешательстве и защите. Но любой знак внимания заграницы сразу вызывает жесткую реакцию Пекина. Позже к «больным местам» китайских властей добавились еще два — Гонконг с протестами и положение уйгурского населения Синьцзяня.

С некоторых пор стала популярной точка зрения, что Китай такой большой и в экономическом смысле, а не только в территориальном и по численности населения, и так уверенно, динамично развивается, что ему совершенно наплевать, что думают и говорят в мире по поводу перечисленных тем. «Говорите-говорите, вы нам не мешаете!» Нынешняя история показала: нет, не все равно. Как ни странно, это хорошо. Значит, имеет смысл публично критиковать, обсуждать, анализировать Китайскую Народную Республику за нарушение прав человека.

А шантаж — да, один из неприемлемых, но постоянно используемых методов по отношению к тем, кто от КНР в какой-либо степени зависим.

И украинские власти должны были выбирать между интересами своих жителей и при этом молчать насчет нарушений прав человека в Китае или публично поддержать уйгуров, потребовать вместе с Западом впустить туда независимых международных наблюдателей и оставить полмиллиона украинцев без вакцины.

Ситуация жуткая… И неважно, поставит снова Украина подпись или нет, хотя время остается. Скандал уже приобрел иные масштабы.

Вот о такой интересной сцепке речь — об альтернативном заявлении, где осуждаются попытки вмешательства во внутренние дела КНР. На сайте Совета ООН по правам человека размещена информация: Китай публично поблагодарил Египет за то, что тот одобрил резолюцию в поддержку Китая. Но страной, которая сказала о появлении этого документа, стала Беларусь, ее официальный представитель! Нарочно не придумаешь…

То, что происходит в Беларуси, прямо за нашей северо-западной границей, — я сейчас не только о массовых репрессиях со стороны режима Лукашенко, но и о посадке самолета с Протасевичем, например, — на это мы не реагировать не можем. А Беларусь выступает международным адвокатом КНР, то есть тоже давит на Украину. И тут уже выбор не между уйгурами и вакциной, а между позицией по Беларуси с ее нарушениями прав человека, уйгурами и полумиллионом вакцины. Стало еще сложнее.

Дипломатам украинским все равно придется что-то сказать. Молчание — не выход.

P.S. Не ставя под сомнение достоверность информации, полученной и обнародованной Ассошиэйтед Пресс, замечу: по состоянию на воскресенье, на официальном сайте правительства Канады, Украина продолжала оставаться среди подписантов заявления — под номером 42.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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