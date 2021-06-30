Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Бывший руководитель военного ведомства США Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет, сообщила его семья.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, Рамсфелд дважды занимал пост главы Пентагона. Он возглавлял министерство обороны США в 1975–1977 и 2001–2006 годах. Второй раз он стал главой Пентагон вскоре после того, как Джордж Буш-младший занял кресло президента США. Именно при Рамсфелде произошли теракт 11 сентября, вторжение в Ирак и скандал вокруг пыток в Гуантанамо.