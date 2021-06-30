Профильный комитет Рады одобрил законопроект об обороте каннабиса в медицинских и научных целях

При этом комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения растений конопли в промышленных, медицинских и научных целях”.

Как сообщила в Facebook нардеп от “Голоса” Ольга Стефанишина, за законопроект проголосовало 11 членов комитета из 15.

“Этот законопроект – о лекарствах для 2 млн больных, среди которых почти 20 тыс. детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другими заболеваниями”, – написала она.

https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/4724909620870969

Контекст:

Проект закона №5566 внесли в Раду 2 июня. Инициаторами стала группа нардепов от фракций “Слуга народа”, “Европейская солидарность” и “Голос”, а также внефракционные парламентарии. Как сообщала соавтор документа, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук, законопроект предусматривает, что будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях, путем электронного реестра всех препаратов, отпуска исключительно по электронным рецептам от врача, лицензирования любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, а также отчетности и представления информации контролирующим органам.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока “не в приоритете”, а в ноябре 2020 года глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в который включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали за, Украина воздержалась.

В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—