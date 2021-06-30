 

Мураев заявил, что передает “Наш” коллективу канала, и анонсировал “неприятные события”

30.06.2021, 22:28, Новости дня
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“С пятницы я полностью передаю все управление каналом трудовому коллективу, редакции. Я перестаю заниматься медиа менеджментом, бизнесом. Я хочу обсудить со всей страной ту формулу страны, которую вижу”, – сказал Мураев.

При этом Муравев не сомневается, что телеканал “предоставит ему площадку” для вещания в дальнейшем.

“Я уверен, что телеканал не откажет предоставить нам площадку, в каких городах мы не были. Присоединяйтесь, мы на пороге очень неприятных событий. И если мы не поймем, что это надо менять вместе в рамках национального диалога и гражданского мира, нас ждут очень печальные последствия”, – заявил он.

https://www.facebook.com/nashlive.ua/videos/763339561028675/

Telegram-канал “Крокодил” предполагает, что Мураев выходит из бизнеса ради подготовки к президентским выборам. 

Контекст:

21 сентября 2018 года Мураев сообщил, что покидает пост главы политсовета политического проекта “За жизнь” и создает новую партию. “Мы решили оставить политпроект “За жизнь” Вадима Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей”, – сказал политик. 25 сентября он заявил, что возглавил уже зарегистрированную в Минюсте партию “Наши”.

Мураев обещал, что продавать “Наш” главе политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку не будет. Он подтвердил, что, когда продавал канал NewsOne нардепу Тарасу Козаку, вел переговоры с Медведчуком, и обвинил его в заморозке своих активов в России. Он подчеркнул, что теперь никаких ресурсов продавать Медведчуку не будет из-за политических разногласий.

В июне телеканал “Наш” возглавил политтехнолог Владимир Грановский, который в 2004 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, а в 2014 – в проектах, связанных с Медведчуком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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