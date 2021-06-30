Саакашвили: Принятие законопроекта №5600 в том виде, в котором его предлагают, станет большой ошибкой для развития страны

Завтра в Раде будут рассматривать законопроект №5600, который предполагает очередное повышение налогов и закручивание гаек украинцам. Его принятие в том виде, в котором его предлагают, станет большой ошибкой для развития страны.

Изначально этот законопроект должен был увеличить рентные платежи при высоких ценах на руду, чтобы государство больше зарабатывало, но детальный анализ показал, что этот законопроект больше не про ренту.

Вот что в нем содержится:

1. Предлагается ввести 20% налога на вторую и последующие продажи недвижимости.

Естественно, это приведет к удорожанию жилья. Вместо того, чтобы бороться за доступное жилье для людей, мы делаем противоположное.

Едва мы смогли добиться ликвидации коррупционного монстра ДАБИ и создания вместо него ДИАМ, который ликвидирует коррупцию в сфере строительных разрешений, что сделает жилье доступнее, – принимается закон, который существенно повысит цены.

В итоге пострадают люди, для которых покупка жилья и так непосильна.

2. Год назад в парламенте пытались принять законопроект №3131, который предполагал минимальную налоговую нагрузку на каждый гектар земли. Фермеры только с помощью президента смогли внести правки, и в итоге был принят законопроект №3131-д, который предусматривал:

снижение ставки по земле, используемой для заготовки кормов, в пять раз;

ставка для фермеров была снижена в 2,5 раза;

фермеры получили два года оторочки на уплату этого налога.

Но сейчас в №5600 снова прописана самая худшая версия этого закона. Как такое возможно? Неужели вмешательство президента, который встал на защиту фермеров, не должно учитываться? Зачем снова предлагать то, что уже отклонили?

3. В законопроекте №5600 предусматривается введение акциза на “зеленую” энергетику.

Во всем мире идут навстречу “зеленой” энергетике. Целые страны принимают программы полного перехода на “зеленую” энергетику, а мы наоборот хотим убить развитие этого направления? Зачем? Неужели Украине не важно слезть с газовой иглы России и заботиться об энергетической независимости? “Зеленая” энергетика – это лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего, мы потеряем и сделаем шаг назад.

Я прошу каждого депутата вникнуть в этот законопроект и понять, что то, что вам предлагают, – шаг назад для развития страны. Ни одна экономика мира не стала успешной благодаря повышению налогов и закручиванию гаек. Принятие этого закона было бы большой ошибкой для страны и очередным шагом назад в то время, когда нужно бежать вперед.

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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