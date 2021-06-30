В компании OPPO создают новую модель смартфона с дисплеем на весь корпус

Известная своими инновационными решениями компания OPPO снова создает необычную модель смартфона, экспериментируя с конструкцией дисплея. Ранее данный производитель представил мобильный гаджет с выдвижным экраном. Теперь же создает смартфон с экраном, который по размеру точно равен фронтальной стороне корпуса и переходит на тыльную.

Как стало известно из достоверных источников, такое решение уже попало в базу данных WIPO – Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Гаджет внешне выглядит как сплошной экран, который не прерывается даже на боковых сторонах, переходя с передней стороны на заднюю. Такого еще никто не делал, утверждают эксперты в данной отрасли.