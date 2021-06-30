 

Эксперты прогнозируют, что до конца года количество смартфонов с беспроводной зарядкой превысит миллиард

30.06.2021, 22:26, Новости дня
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Кажется, что лишь недавно беспроводная зарядка стала доступной на мировом рынке электроники. И вот уже теперь аналитики прогнозируют, что до конца текущего года более миллиарда смартфонов будут оснащены именно такими зарядными устройствами.

Данный прогноз можно найти в докладе, подготовленной специалистами компании Strategy Anatytics выпустила. Для того чтобы их стало два миллиарда, потребуется еще два года, говорят эксперты.

Почти половина беспроводных зарядных устройств (49%) раскупается в Азии. Европейски рынок поглощает 16%, а североамериканский – 21%. Популярность беспроводных зарядок зависит от того, насколько производители готовы оснащать ими не только дорогие смартфоны, но и гаджеты среднего ценового сегмента.



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