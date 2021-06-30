Агния Кузнецова призналась, что ей трудно даются материнство и быт

В одном из интервью Агния Кузнецова рассказала, что в 2019 году их жизнь с супругом Максимом Петровым кардинально изменилась. После рождения сына Андрона начались трудности, связанные с новым статусом и бытом.

Спустя полтора года после рождения наследника актриса набралась опыта, но признается, что материнство ей все-таки дается с трудом. Кроме этого, Агния Кузнецова убеждена, что обладает достаточно непростым характером, из-за чего часто страдает ее муж. Поэтому она благодарна хореографу Максиму Петрову за мудрость и терпение, так как именно это помогает им сохранять мир в семье.

По словам артистки, с появлением сына их повседневная жизнь усложнилась. Конфликтов стало больше, но все они носят бытовой характер. Агния Кузнецова убеждена, что в браке достаточно сложно избежать рутины. Однако она понимает, что нельзя перекладывать всю ответственность на друг друга. Кроме этого, важно не допускать нервных срывов и учиться решать проблемы самостоятельно. Актриса советует поочередно брать на себя «все тяготы семейной жизни». Когда партнеры на опережение будут заботиться друг о друге, в семье наступит «полный кайф».