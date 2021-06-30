 

Ученые: Около 63% людей с мигренью способны нормально жить

30.06.2021, 22:24, Разное
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Ученые провели исследование, которое касалось мигрени, а результатами поделились в одном из научных изданий. По их словах около 63% людей с этой проблемой способны жить нормальной полноценной жизнью.
От мигрени в мире страдает каждый восьмой житель планеты. Это седьмое по счету расстройство, которое способно привести к инвалидности. Однако до конца факторы, которые связаны с психическим здоровьем пациентов с мигренью, пока не изучены. В исследовании были изучены сведения о 2186 жителях Канады, которым поставили данный диагноз. Оказалось, что люди с мигренью, которые имели возможность кому-то пожаловаться на недуг, в четыре раза были здоровее психически, чем остальные испытуемые. Шансы на нормальное самочувствие имели также те пациенты, которые обращались к духовным или религиозным убеждениям, а их показатель был на 86% выше.

Как отметил Эсме Фуллер-Томсон, один из авторов исследования, медицинские работники должны учитывать эти факторы. Речь идет не только о физическом здоровье пациентов, но и о возможной социальной изоляции. Препятствием для нормального психического состояния людей с мигренью могут быть также депрессия в анамнезе и различные функциональные ограничения.

Источник: medicalinsider.ru



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