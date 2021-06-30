Компания ZTE анонсировала первый смартфон с 20 гигабайтами оперативной памяти

Китайская компания ZTE анонсировала выпуск первого смартфона с чипом оперативной памяти на 20 гигабайт. При этом речь может идти не только о полноценном модуле, но и о технологии расширенной ОЗУ.

Современные смартфоны давно уже достигли мощностей компьютеров по своим процессорам и объему оперативной памяти. До настоящего времени наибольшей емкостью ОЗУ отличался аппарат ROG Phone 5 от тайваньского бренда Asus, его модуль Hynix достигает 18 гигабайт. Об увеличении «оперативки» заявили ранее и в компании Oppo, их Pro-версия нового, шестого поколения смартфона Reno в максимальной модификации получит 19-гигабайтный чип. Однако их соотечественники в компании ZTE превзойдут этот показатель.

Не так давно недорогой бренд взял ориентир на освоение премиального сегмента, новый модуль ОЗУ станет хорошим шагом для этого. Об этом рассказал руководитель отдела потребительского бизнеса Лу Цяньхао в сфициальном аккаунте компании в соцсетях.

При этом он не уточнил, идет ли речь о полноценном чипе оперативной памяти, либо это будет только лишь технология возможности расширения ее объема, которую недавно взяли на вооружение многие производители девайсов. В любом случае подобное решение станет хорошим пиаром для ZTE, кроме того, увеличенный потенциал смартфона даст возможность повысить его производительность и многозадачность.

Источник: www.ixbt.com