Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За прошедший вторник в Московской области было выявлено 2583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные обнародовал областной оперштаб по коронавирусу.

Самая напряжённая эпидемиологическая обстановка наблюдалась в Мытищах, где заболели 434 человека. На втором месте антирейтинга находится Одинцовский округ с 238 заражёнными, а за ним следуют Люберцы – там инфекцию подхватили 175 жителей. В число наиболее неблагополучных также вошли Балашиха, Ленинский округ, Солнечногорск, Подольск и Раменский округ, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.