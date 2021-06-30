 

В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию

30.06.2021, 22:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Желающие привиться граждане устроили драку за очередь на вакцинацию в подмосковном Пушкино. В результате потасовки пострадали несколько человек.

Мужчина попытался попасть к врачу без очереди, но его остановили две женщины. Люди возмутились тем, что он не соблюдает очерёдность, а одна из женщин и вовсе набросилась на него и начала бить кулаками. В разборку вмешались охранники и другие очевидцы происходящего, пытаясь разнять противников, однако в результате пострадали ещё две женщины, одной из которых сломали челюсть. Пострадавшим вызвали скорую помощь, передаёт телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Мурманского священника заподозрили в убийстве собаки

28.08 / Мнение: Обратка

28.05 / Мнение: Судьба фабрикантов

18.10 / Мнение: Самые белые штаты, афромиллиардер-мошенник и пин-код без паспорта

10.07 / Россия на измене

04.10 / На Камчатке завели дело о нарушении хоздеятельности после загрязнения воды в океане.

28.08 / Вакцинация: отказаться нельзя делать

26.09 / “Спокойной ночи!”: Яна Кошкина эффектным бюстом взбудоражила фантазии поклонников

16.04 / Мнение: “Крымский Чернобыль”

05.03 / Вениамин Голубицкий: Льготная ипотека помогла девелоперам и повысила доступность жилья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика