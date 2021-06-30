Мнение: 2Х3 “Загадочная болезнь” и 4Х3 “Подруги и друзья”

Давайте еще две задачи от Иры разберем, чтобы получше понять ее подход.

А потом я опубликую ответы на все сегодняшние задачи.

Попробуйте отрефлексировать, читая задачи, что вас удивляет.

Но не вашу корону. И не ваше белое пальто. С ними все то же понятно, как и с зеленым виноградом.

Если сможете докопаться до ощущений без психзащит, ответите на задачи правильно.

Давайте попробуем.

История 2Х3 “Загадочная болезнь”

“Когда мы познакомились с Дэном, я думала только о Роме.

Мы поссорились, Рома уехал с маленьким Ромочкой в Гоа и слал мне видео оттуда, как Ромочка играет с волнами, пока Рома валяется на песке с красоткой.

Получая эти видео, я выла: «Аааа! Сууука!»

Больше всего я боялась за Ромочку, а не за Рому, хотя…

Поэтому мне было не до Дэна, когда мы познакомились, но я отметила для себя, что это очень интересный мужчина, с материальной стороны тоже.

Признаюсь, что после знакомства я навела справки. Но с Дэном меня познакомил Никита, точнее его жена, и мне надо было понять, про кого они расскажут Роме.

Мне хотелось, чтобы Рома испугался меня потерять.

Дэн мне начал писать, и сразу рассказал про себя, что у него десять лет не было женщин. У него много подруг, в него многие влюбляются, он охотно обнимает и целует женщин, но секса с ними не хочет. Он ходил к психотерапевтам, искал травму, но ничего не нашел.

Наверное я приняла это как вызов. А может быть дело было в Роме, с которым мы все время ссорились и даже дрались. У нас все было плохо в тот период, несмотря на взаимную любовь, я искала отдушину. А тут Дэн… Такой звездный и такой больной загадочной болезнью…

В переписке у нас быстро начался вирт. Переписывались мы редко, когда Ромы не было дома.

Вирт у нас был очень странный, примерно такой.

– Я бы хотел увидеть тебя без всего.

– И что бы ты сделал?

– Мне кажется, я бы сделал все, чего бы ты захотела.

– Я бы захотела… М…

– Чего?

– Не знаю, Дэн. Все так сложно, ведь у меня муж…

В общем он грузил меня своей «болезнью», а я его своим мужем.

Мы были похожи на двух засохших улиток на лопухе.

Но он все равно мне писал и было много мимими.

Я считала, что он тянется ко мне, потому что чувствует во мне какой-то выход для себя…

Потом мы встретились, через несколько месяцев переписки.

Он говорил, что хочет приехать и просто полежать со мной рядом.

– Между романтикой и дружбой, – так он говорил.

И шутил, что для моего брака он самый безопасный вариант.

Но я так не думала. Если бы Рома узнал, что я «просто полежала» со своим знакомым из Вены, он бы меня с лестницы спустил.

И все-таки я поехала к Дэну на встречу. Ехала и ругала сама себя, зачем я еду.

Дэн мне совсем не нравился как мужчина, честно, ведь я не чувствовала в нем огня.

Но жадность моя и любовь к приключениям победили.

Мы встретились прямо в отеле, в кафе, он смущался и выглядел очень привлекательно.

Мне захотелось уткнуться в его красивую теплую шею и вдыхать парфюм.

Так я и сделала.

Он позвал подняться к нему и пока мы дошли, у меня уже немного дрожали ноги, так я его хотела.

Но я была уверена, что у нас ничего не будет. Во-первых, его проблемы… во-вторых, мои…

Почему-то Дэн сразу снял рубашку. Я стала ласкать его грудь, целовала ему соски и шею.

Он не млел, скорее ему было щекотно, и он пошутил, что грудь ласкает не тот и не тому. Но я предложила поменяться ролями в следующий раз, когда он снова приедет.

И в этот момент его накрыло. Он сказал, что в следующий раз – это слишком долго, он и так каждый день мечтал обо мне.

Он схватил меня и даже стиснул.

– Ирина, – сказал он. – Ирина!

И дальше он боялся, что я остановлю его, что я его обломаю в самый важный момент.

Конечно я так не сделала…

Хотя я думала, глядя на него, что облом – это не про него.

Я и потом так думала, когда мы уже жили вместе.

Он совсем не нервный, он спокойный и очень уверенный, и уж если он однажды захотел, не расхочет, чего с ним ни делай.

А он говорил, что просто влюбился в меня, вот и разгадка.

Как я влюбила его?”

История 4Х3 “Подруги и друзья”

“Мы приехали отдыхать с подружкой и познакомились с интересными мужчинами.

Один был прямо очень интересный. Но дома меня ждал жених.

Поэтому из двух мужчин я сразу же выбрала того, кто похуже, чтобы подружке достался лучше.

У них быстро все случилось и так же быстро закончилось.

Но из-за того, что у нас с его другом все развивалось медленно, оба продолжали с нами общаться.

Конечно я морочила парню голову и не собиралась с ним спать.

Но он рассчитывал, поэтому они снова приглашали нас, и влюбленная подружка каждый день смотрела на своего мужчину с тоской.

– Давай не пойдем, – просила я, когда они нас звали. – Я уже не могу динамить бедного Питера, а с Джоном у вас ничего не получается.

Но подружка уговаривала меня «в последний раз».

Чтобы помочь другу, Джон позвал нас кататься на яхте, в результате я пару часов отбивалась от приставаний Питера и уже думала, что придется уступить. А потом меня взяла досада, почему я должна спать с несимпатичным Питером, если рядом симпатичный Джон. Уж если изменять своему мужчине, то с кем-то получше. Джон был и богаче, и красивей, и смотрел на меня с поволокой.

Проходя мимо Джона, я погладила его по руке. Он отреагировал и вскоре мы уже целовались, спрятавшись от друзей.

С Питером вопрос Джон как-то уладил, а вот подруга устроила скандал.

И как потом выяснилось, она рассказала Джону, что я – проститутка, клейма ставить негде, развожу мужчин на деньги и пообещала ей, что заставлю Джона истратить на меня такую-то сумму.

Не знаю, что она еще сказала, но Джон поверил, тем более мое поведение с Питером выглядело мутным. И Питер потратил на меня какие-то деньги, пока ухаживал.

Поэтому Джон решил наказать меня, заодно отомстив за друга.

Сначала он со мной переспал.

А когда мы вышли на палубу, он сказал при подруге и Питере.

– Ира, я первый раз вижу тебя при нормальном свете. Какая ты страшная.

Мне не было тридцати и, хотя я никогда не была красивой, я поняла, что это специальное оскорбление.

Даже сейчас, в мои пятьдесят, это было бы то же самое. Мужчины щадят женщин, если те не сделали им ничего плохого.

Поэтому я среагировала спокойно. Почти…

– Хорошо, Джон, – сказала я. – Теперь ты разглядел.

Мы были далеко от берега, и по тому как развеселилась моя подруга, я догадалась, что она захочет продлить мой позор. Питер тоже был доволен.

Похоже было, что они втроем решили меня как следует проучить.

Хорошо, что сделать мне больно чужим людям очень трудно.

Они выпивали, болтали, подруга и Джон обнимались, Питер многозначительно поглядывал на меня, а я сидела и смотрела на воду. Мне даже нравилась эта роль, такой бедняжки… В такие минуты я почему-то чувствую себя особенно милой.

Питер был пьян и стал подкатывать ко мне.

– Ира, ты дала Джону, дай и мне, – требовал он.

– Ой, Питер, я и Джону зря, – говорила я. – А уж тебе и подавно. Давайте вернемся на берег.

Телефон не ловил, я была в западне.

Питер и подруга стали обсуждать, что если он изнасилует меня, свидетелей кроме них не будет, а оба поддержут его. Конечно это был пьяный треп, Питер был приличный, просто пьяный, но разговор принимал все более крутые обороты. И Джон стал мрачнеть, слушая, как несет подругу.

Подруга, не замечая как мрачнеет Джон, агитировала Питера действовать смелей и чтобы подбодрить обоих, стала рассказывать, что я люблю групповой секс и два парня мне лучше, чем один.

Я смотрела на нее с удивленной улыбкой и качала головой.

– Почему ты не возражаешь? – спросил Джон. – Почему ты не защищаешь себя?

Я отвернулась.

– Хватит нести бред! – накинулся Джон на подругу. – Заткнись. Мы возвращаемся.

Подруга притихла.

– Ира, можно мне кое-что тебе объяснить? – попросил Джон, когда мы подходили к берегу.

Я не отвечала.

– Прости меня, – сказал Джон, когда мы сошли на берег.

– Хорошо, – сказала я, улыбнулась и пошла.

С подругой этой я больше не общалась.

А вот Джон искал со мной встречи и просил прощения. Однажды он даже ждал меня с розой. Подруга дала ему мой телефон и он писал мне, когда я вернулась домой. Но я ему ни разу не ответила.

Почему Джон понял, что моя подруга его обманула?”