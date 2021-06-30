Куда вы ползёте? – Личное мнение

Есть большое заблуждение, которое почему-то выдаётся за аксиому: если развивать мышцы спины, осанка будет как у королевы.

Я сама долго верила в это, пока опытным путём не пришла к чуть не противоположному выводу: развитые мышцы скорее гробят осанку, чем делают нас прекрасными леди.



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Я объясню вам механику, превращающую миллионы людей в скрюченных бабок, чтобы вы, наконец, действовали правильно, а не растили себе горб на спине.

В какой-то момент мне стало ясно, почему все мои попытки исправить осанку провалились. Я верила в то, что прямая спина достигается напряжением мышц.

На самом деле, напряжённые мышцы — это деревянная спина, а не прямая. Деревянная спина — всегда скрюченная, потому что идеальной симметрии тренингом добиться нельзя. Чем сильнее развиваются мышцы, тем больше видна разница между правой половиной и левой.

К тому же, сильные мышцы — твёрдые. Более сильная тянет слабую, а, значит, хорошей осанке можно помахать вслед платочком.

Так было и у меня.

До тех пор, пока я, наконец, не поняла очевидное: прямая спина — это расслабленные мышцы, а не напряжённые.

Заставлять себя держать спину прямо — это держать себя в напряжении. Эффект от такой диктатуры над собой — ровно противоположный желаемому: вы ещё больше сутулитесь.

Хотите красивую осанку? Начните регулярно расслаблять мышцы спины. Регулярно — это минут по тридцать в день, как это делаю уже несколько лет я сама.

Я знаю один и только один работающий способ расслабления мышц: массаж. Качественный, профессиональный массаж.

Знаю и другое: посещать ежедневно массажиста, как минимум, в течение 3 месяцев — нереально. Ни у кого нет на это времени. Мало у кого есть на это деньги. Что делать?

Оптимальным решением вопроса, на мой взгляд, является массажный коврик PRANAMAT ЕСО, который вы подкладываете под спину. А массажную подушку PranaPillow я подкладываю под шею, чтобы расслабить её мышцы задней поверхности.

Зачем я это делаю?

Длинная и тонкая женская шея — это красиво. Короткая и мощная — некрасиво. Мышцы задней поверхности шеи дубеют и укорачиваются, если проводить много времени за компьютером, а также если тренироваться с отягощениями, напрягая их. А они, поверьте мне, напрягаются. При выполнении любого упражнения.

К чему приводят такие зажимы? Нет, не только у уродливости, но и к постоянным мигреням. Причиной которых в 90% случаев являются именно зажимы в области шеи. И подушка Pranamat спасает за 10 минут от головной боли, снимая спазмы с мышц шеи.

А укорачивание задней поверхности шеи — это ещё и возрастной признак. Если вы хотите выглядеть действительно молодо, очень советую заняться не только морщинами и птозом, но ещё шеей и осанкой.

Впрочем, что я вас агитирую за массаж? Древние греки, зачастую доживавшие до 80-90 лет, имели из всех лекарств только две вещи — физическую активность и массаж.

Точечный массаж иголками снимает напряжение с мышц. Улучшает их кровоснабжение и лимфодренаж. В результате через 10-20 минут простого лежания на комплекте мы получаем восстановление и прилив энергии.

Взяв на себя обязательство лежать на коврике и подушке по полчаса каждый вечер, через три месяца я не узнала свою спину.Точнее, её не узнали мои друзья, с которыми я не виделась полгода. Они сразу же отметили, что у меня — ровная, красивая спина.

Моё тело стало гибче, грациознее, свободнее от мышечных зажимов и тренировочной усталости. На личном примере я убедилась: иметь красивую осанку можно в любом возрасте.

Красивая спина начинается с расслабления мышц. Коврик и подушка PRANAMAT ECO мне в этом деле очень сильно помогли, а потому я их с удовольствием и от всей души рекомендую вам. Попробуйте на своей спине и сделайте это сейчас , потому что сегодня у Pranamat ECO скидки до 30%. Следующая такая возможность будет только зимой.

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